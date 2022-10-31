Запорожье, Запорожская область, , 13:18 — REGNUM Российское телевещание появилось в городе Запорожье. Об этом 31 октября сообщили жители города в социальных сетях.

Телевидение Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР

По их данным, в оккупированном киевским режимом российском городе изменилось теле- и радиовещание. В некоторых районах вместо киевских FM-радиостанций и телеканалов начали работать российские радио и ТВ.

Ранее появилась информация о взрывах на территории города Запорожье. По предварительной информации, могла быть поражена подстанция Днепрогэс.