Запорожье, Запорожская область, 31 октября 2022, 13:18 — REGNUM Российское телевещание появилось в городе Запорожье. Об этом 31 октября сообщили жители города в социальных сетях.
По их данным, в оккупированном киевским режимом российском городе изменилось теле- и радиовещание. В некоторых районах вместо киевских FM-радиостанций и телеканалов начали работать российские радио и ТВ.
Ранее появилась информация о взрывах на территории города Запорожье. По предварительной информации, могла быть поражена подстанция Днепрогэс.