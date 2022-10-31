Джакарта, 31 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Яхта в индонезийской провинции Восточная Ява затонула после удара о морской риф, сообщает CNN Indonesia.

Jean-Marie Hullot Индонезия

Судно под названием KM Mila Jawa Indah перевозило 84 пассажира из порта Гаям Сапуди в порт Калбут. Столкновение с рифом не привело к жертвам. Пассажиров эвакуировали.

Согласно полученным данным, на борту находились 71 взрослый и 6 детей, а также 7 членов экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщило, что вулкан Ибу в Индонезии выбросил столб пепла на высоту до 2000 метров.

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