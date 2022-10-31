Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) в ходе пресс-конференции 31 октября помимо прочего охарактеризовала макроэкономическую ситуацию в мире и для Швеции, в частности. Ее слова передала газета Aftonbladet.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы видели на прошлой неделе, когда ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на 75 пунктов. Это многое говорит о том, где мы находимся … Это приводит к более слабому росту ВВП в остальном мире», —заявила Свантессон.

«Нас, как небольшую экспортно-зависимую страну, это очень сильно касается … Мы вступаем во времена значительно более сложные, чем до этого», — предупредила министр финансов страны.

«Есть очень большие неопределенности … Инфляция естественным образом влияет на всю картину экономического роста … В следующем году ожидается рост безработицы. Это само по себе является проблемой. Мы входим в состояние рецессии с относительно высокой безработицей», — добавила она.

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