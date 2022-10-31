Симферополь, 31 октября 2022, 13:16 — REGNUM Водители большегрузных автомобилей могут проехать в Ростовскую область и в новые регионы России через пункт пропуска «Армянск», сейчас там нет очередей. Об этом сообщил 31 октября журналистам глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября движение по Крымскому мосту для большегрузных автомобилей ограничено из-за последствий теракта. Сейчас доставить грузы на полуостров можно по железной дороге, также работает паромная переправа, однако она испытывает серьёзные перегрузки, в связи с чем было принято решение о приоритетной отправки определённых грузов паромами. Водителям фур, грузы которых не входят в перечень приоритетных, предложено воспользоваться альтернативным маршрутом через Ростовскую область и новые субъекты РФ. По данным, которые ранее привели крымские власти, в сутки по альтернативным маршрутам проходит до 2 тыс. фур.