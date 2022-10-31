Симферополь, 31 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Водители большегрузных автомобилей могут проехать в Ростовскую область и в новые регионы России через пункт пропуска «Армянск», сейчас там нет очередей. Об этом сообщил 31 октября журналистам глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Gov.ru Пограничный пункт пропуска «Армянск»

«На пропускном пункте «Армянск» нет очереди. Понятно, что расстояние увеличивается на 70 километров, лишняя трата топлива у водителей, но тем не менее это лучше, чем ожидание больше шести часов», — приводит слова Аксёнова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 октября движение по Крымскому мосту для большегрузных автомобилей ограничено из-за последствий теракта. Сейчас доставить грузы на полуостров можно по железной дороге, также работает паромная переправа, однако она испытывает серьёзные перегрузки, в связи с чем было принято решение о приоритетной отправки определённых грузов паромами. Водителям фур, грузы которых не входят в перечень приоритетных, предложено воспользоваться альтернативным маршрутом через Ростовскую область и новые субъекты РФ. По данным, которые ранее привели крымские власти, в сутки по альтернативным маршрутам проходит до 2 тыс. фур.