Волгоград, , 13:16 — REGNUM Комплексные межведомственные учения по гражданской обороне пройдут 8 ноября в Волгограде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября сообщили в пресс-службе администрации региона.

На учения по гражданской обороне Technologiya.ru

Соответствующие поручения в ходе оперативного совещания дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По словам главы региона, учения проведут с целью «практической отработки мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Во время межведомственной тренировки проверят готовность системы управления гражданской обороной и систем оповещения населения об опасностях, слаженность действий сотрудников предприятий и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый Указом президента РФ.