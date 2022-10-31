Стокгольм, , 13:20 — REGNUM Переговоры между новым правительством Швеции и Шведскими демократами практически завершены. Об этом 31 октября на пресс-конференции заявила новая министр финансов Элизабет Свантессон (Умеренные), пишет газета Aftonbladet.

Элизабет Свантессон. Министр финансов Швеции Esquilo

«Через 8 дней, 8 ноября, правительство представит свой первый бюджет. Он согласован со Шведскими демократами», — объявила профильный министр.

Напомним, что речь идет о первом бюджете правительства Швеции, который когда-либо был согласован со Шведскими демократами.

«Приятно иметь возможность представить бюджет, который будет принят большинством в риксдаге Швеции, чего не было уже очень давно … Переговоры, которые мы вели уже несколько недель, прошли хорошо. Они были конструктивными, разговор проходил в хорошем тоне, и нам удалось решить многие сложные вопросы», — анонсировала Свантессон.