Ижевск, , 13:15 — REGNUM Колесотокарный стационарный станок с ЧПУ «Trionfatore», который применяется для обточки колесных пар подвижных составов, создало ПКБ «Горизонт» из Ижевска. Об этом 31 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Эта разработка инженеров предприятия является одной из последних и она, как заявляют её создатели, не уступает по качеству польским и немецким аналогам при стоимости в 2-з раза ниже и почти полностью сделана из российских деталей.

Также на предприятии рассказали, что новинка уже хорошо зарекомендовала себя и востребована у компаний из России, Казахстана, Узбекистана и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна создали новые материалы для легкой промышленности.