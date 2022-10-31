Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM В Бурятии началось предоставление призванным в рамках частичной мобилизации единовременных выплат в размере 150 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проводы мобилизованных в Бурятии Телеграмм-канал Алексея Цыденова

По словам министра социальной защиты населения республики Татьяны Быковой, выплаты производятся по спискам военкомата. Мобилизованным или членам их семей не нужно писать для этого заявления.

«Перечисление средств осуществляется на лицевые счета мобилизованных граждан, открытых ими в кредитных организациях. Выплаты перечисляются в течение 7 рабочих дней со дня поступления сведений из военных комиссариатов», — добавила чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о единовременных выплатах в 150 тыс. рублей в дальневосточных регионах было принято по поручению полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

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