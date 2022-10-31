Сеул, , 13:15 — REGNUM Правительство Южной Кореи возьмет на себя оплату похорон погибших во время давки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что местные власти возместят расходы на похороны в размере до 15 млн вон (~$11 тыс.).

В 31 ритуальное бюро направлены сотрудники местных администраций для координации организации похорон и поминальных мероприятий.

В штабе отметили, что лечение пострадавших будет полностью оплачено за счёт фонда государственного медицинского страхования.

Известно, что в 17 городах и провинциях страны установлены поминальные алтари, которые открыты для посещения до конца национального траура 5 ноября. Главный поминальный алтарь установлен на площади Сеула.

Как сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы признали, что не предусмотрели возможность образования смертельной давки во время празднования Хеллоуина.

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