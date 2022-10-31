Астана, , 13:11 — REGNUM Германия обладает четвёртой по величине экономикой в мире, но не входит в десятку крупнейших партнёров Казахстана. Об этом заявил на брифинге в Астане заместитель премьера, министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Мухтар Тлеуберди kazembassy.ru

«Хотел бы обратить внимание, что Казахстан предлагает немецким инвесторам и предпринимателям максимально благоприятные условия для работы», — сказал Тлеуберди.

Он отметил, что для развития торговых отношений двух стран создана специальная правительственная рабочая, которая не имеет аналогов. Она сопровождает все проекты в Казахстане, которые проводят инвесторы из Германии.

Тлеуберди подчеркнул, что в Казахстане идёт приватизации 700 крупных, средних и малых активов экономики, и это также открывает возможности для немецких инвестиций.