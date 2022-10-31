Москва, , 13:11 — REGNUM Законопроект о конструкторских бюро мобилизационного типа разработали и намерены внести в Госдуму на следующей неделе депутаты от ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в ходе встречи с молодыми учеными ведущих российских вузов, НИИ и корпораций.

Боррис Чернышов Ldpr.ru

«Вносим на следующей неделе законопроект о конструкторских бюро мобилизационного типа, его поддержит ЛДПР, КПРФ, думаю, что и другие фракции», — сказал Чернышов.

Парламентарии в законопроекте намерены найти системное решение проблемы ученых.

«Мы вместе — ученые, власть, военные, государство — должны возвращать старые добрые советские традиции», — отметил парламентарий.

Ученые призываются для решения не только военных, но и государственных проблем, подчеркнул Чернышов.

Ранее Чернышов предложил ввести отсрочку для мобилизации для кандидатов и докторов наук, молодых ученых. Таких, по информации депутата, порядка 80 тыс. человек.

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