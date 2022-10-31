Москва, , 13:10 — REGNUM В начале ноября жителей России ждёт коротка рабочая неделя и длинные выходные. Об этом в своем Telegram-канале написал Минтруд РФ.

День народного единства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме выходных дней в субботу и воскресенье — 5 и 6 ноября — граждан ожидает еще один дополнительный выходной день – 4 ноября.

Это праздничный день, в России будут отмечать День народного единства. Предпраздничный рабочий день 3 ноября будет сокращён на один час.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (71%) проведут праздничные дни с 4 по 6 ноября в честь День народного единства дома.

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