Лондон, 31 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг пропустит 27-ю Конференцию ООН об изменении климата. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Anders Hellberg Грета Тунберг

Мероприятие пройдёт в ноябре в Египте. 19-летняя Тунберг завила, что такие мероприятия не могут изменить всю систему, стимулируя постепенный прогресс. Но на самом деле, они не работают, считает экоактивистка.

По её словам, подобные конференции могут быть полезны как возможность мобилизоваться.