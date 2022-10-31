Абакан, , 13:07 — REGNUM Хакасия погасила 1,5 млрд рыночного долга по облигационному займу. По графику выплата должна была быть произведена до конца октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Здание правительства Хакасии R-19.ru

Оставшуюся долю в сумме 2 млрд рублей региону необходимо погасить в 2023 году, после чего коммерческого долга у республики не останется. Всего за последние пять лет объём рыночных долгов у Хакасии сократился в пять раз.

«Месяц назад республика поднялась в федеральном рейтинге по долговой устойчивости: Минфин России включил наш регион в группу со средней устойчивостью», — добавили в правительстве.