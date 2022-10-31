Донецк, 31 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики за 256 дней эскалации погибли 492 мирных жителя, в том числе 23 ребенка, сообщило 31 октября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За 256 дней эскалации погибли 492 гражданских лиц, в том числе 23 ребенка. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО (специальной военной операции) территории устанавливаются», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что за указанный период пострадали 3677 мирных жителей, из них 232 дети.