Москва, 31 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Количество внешних заказов на товары и услуги Роскосмоса снизилось за 10 месяцев 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, об этом заявил замгендиректора госкорпорации Валерий Шерин в ходе круглого стола в Совфеде.

Александр Спиридонов Здание Роскосмоса

По его словам, Роскосмос реализует государственные полномочия в такой сфере, где традиционно для России доля государственного планирования и доля государственного заказа формирует большинство производственной загрузки предприятий, которые входят в периметр госкорпорации.

«В текущей ситуации эти факторы еще больше обостряются и выходят на первый план, потому что по итогам истекших практически 10 месяцев текущего года очевидно, что объем внешних заказов снижается на товары и услуги Роскосмоса. Сотрудничество с NASA сокращается, и доля государственного планирования и государственного заказа и в части государственного оборонного заказа, и в части продуктов гражданского назначения еще больше возрастает», — сказал Шерин.