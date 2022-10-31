Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна создали новые материалы для легкой промышленности. Об этом 25 октября рассказали на пресс-конференции представители вуза.

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Отмечается, что учёные создали первые прототипы электропроводящих материалов, в которых в качестве основы используется обычная ткань, а токопроводящие свойства ей придает особая пропитка на основе углеродных нанотрубок.

Также указывается, что благодаря пропитке ткань становится нагревательным элементом, позволяющим задавать предельную температуру нагрева и используемый источник питания.

При этом уточняется, что все эти свойства могут быть применены для пошива легкой одежды, которая будет давать тепло от батарейки; а также для одежды-хамелеона и адаптивного камуфляжа, которые за счет термокраски будут способны менять цвет по желанию пользователя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство высокотемпературного бронированного кабеля начало в Перми АО «Новомет-Пермь».