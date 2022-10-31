Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Если бы Стокгольм отправил Киеву запрошенную артиллерийскую систему Archer, это не обошлось бы без осложнений. Об этом в интервью новостной службе ТТ сообщила Рейн Пелла, сотрудник Военной академии.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В частности, эксперт отметила, что передача гаубиц потребует от шведской стороны «некоторых логистических операций» с техническим обслуживанием и ремонтом, и что это не так просто, как иногда хотят казаться политики.

«Без технического обслуживания эти системы вооружений не прослужит дольше нескольких недель», — говорит Пелла, подчеркивая также, что Швеция должна будет помочь с обучением военнослужащих ВСУ.

«Если гаубица сломается, ее надо где-то чинить. Если вам придется делать это в шведском Будене, то вам придется долго перевозить детали», — добавила эксперт.