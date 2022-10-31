Екатеринбург, 31 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя обвиняют в мошенничестве. Мужчина похитил деньги у 39 человек, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Мошенническую схему мужчина использовал в 2018 году. Он подходил к банкоматам и просил людей разменять ему деньги. Спустя некоторое время он убеждал пострадавших отказаться от размена и возвращал им средства. Однако теперь граждане получали не всю сумму, а лишь её часть. Часть денег обвиняемый похищал. В общей сложности злоумышленник обманул 39 человек на сумму более 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга.