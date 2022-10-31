Первомайск, ЛНР, 31 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике 31 октября с применением американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

«Со стороны [ВСУ] зафиксирован обстрел в 9:25 мск по населённому пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, глава администрации Первомайска Сергей Колягин ранее заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ города Первомайска разрушено одно из зданий бывшей больницы, повреждено остекление мастерских колледжа.