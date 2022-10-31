Стокгольм, , 13:14 — REGNUM Действия России на территории бывшей УССР являются «сейчас самой большой проблемой». Об этом заявил новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) в интервью газете Expressen.

Ульф Кристерссон (c) European People's Party

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

28 октября Кристерссон посетил Финляндию, страну, которая, по его мнению, имеет другой подход к оборонной политике, и встретился со своей коллегой Санной Марин и президентом Саули Ниинистё. Швеция в настоящее время переживает «гораздо более жестокое время», которое будет ощущаться через более «реальный политический взгляд», когда речь идет, например, о внешней политике, считает премьер-министр страны.

«Мы выступаем за шведские ценности, да. Но мы также отстаиваем шведские интересы», — сказал Кристерссон.

Премьер-министр Швеции отметил, что из всех кризисов его больше всего беспокоит вопрос: каким будет следующий шаг России?

«Это говорит о том, что Швеция сталкивается с гораздо более жестоким временем. И это будет ощущаться во многих отношениях», — прокомментировал глава правительства.