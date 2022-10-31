Челябинск, 31 октября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Челябинской области за время осеннего призыва будут призваны около трёх тысяч срочников. Об этом заявил областной военком Андрей Максуров губернатору региона Алексею Текслеру.

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«Первые отправки у нас начинаются с 9 ноября. Задание на призыв составляет около 3 тысяч человек», — сказал военком. И добавил, что этот план немного меньше, чем был в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году осенний призыв состоится с 1 ноября по 31 декабря.