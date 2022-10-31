Москва, , 13:02 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильмира Набиева главой департамента промышленности правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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«Директором департамента промышленности правительства России стал Ильмир Набиев. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Ещё одним распоряжением Мишустина занимавший данный пост Кирилл Лысогорский был назначен замглавы Минпромторга.