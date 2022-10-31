Стокгольм, 31 октября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Известная экоактивистка Грета Тунберг отказывается участвовать в климатической конференции ООН по климату COP27 в Египте в ноябре. Об этом сообщила новостная служба TT.

Instagram.com/gretathunberg Грета Тунберг

«Есть много причин, по которым я не поеду, но пространство для гражданского общества в этом году крайне ограничено», — заявила Тунберг журналистам.

Еще одна причина, по которой Тунберг не хочет присутствовать, заключается в том, что она считает, что встреча используется мировыми политиками как возможность привлечь внимание к мерам и обязательствам, которых на самом деле недостаточно.

«Она не предназначена для изменения всей системы в целом, а только для поощрения постепенного прогресса», — считает она.