Тюмень, , 13:01 — REGNUM В Тюменскую область прибыли из Луганской Народной Республики 15 детей-сирот. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмень прибыли сироты из ЛНР Информационный центр правительства Тюменской области

Дети будут жить в замещающих семьях Заводоуковска, Ярковского и Тобольского районов. С замещающими родителями дети были заочно знакомы. Детей ждёт углублённое медицинское обследование, затем они будут устроены в образовательные учреждения.

Пятеро из прибывших детей — с ограничением слуха. Ребятам от 10 до 17 лет, все они родные братья и сестры, двое из них — близнецы. Все пятеро будут жить в одной семье из Заводоуковского района.

Пятеро сирот из ЛНР будут воспитываться в одной тюменской семье Информационный центр правительства Тюменской области

«Чужих детей, как справедливо говорят, не бывает. Каждый ребёнок должен жить в семье. Уверен, что детям Донбасса у нас будет хорошо», — прокомментировал приезд детей из ЛНР губернатор Тюменской области Александр Моор.