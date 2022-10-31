Татарск, Новосибирская область, , 13:01 — REGNUM В Новосибирской области суд рассмотрел административное дело об оставлении места ДТП, в котором пострадал шестилетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Арест Victor

«В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал, — уточнили в ведомстве. — Суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 11 суток. Судебное решение в законную силу не вступило».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в отношении 67-летнего депутата Татарского района Сергея Мамонтова, который, двигаясь на автомобиле по дворовой территории многоквартирного дома, переехал шестилетнего мальчика и уехал с места ДТП, возбуждено уголовное дело. Ребёнок в настоящее время находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое. В региональном отделении «Единой России» уже заявили, что депутат «с позором» исключат из партии.

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