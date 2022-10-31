Москва, , 13:28 — REGNUM За три недели октября 2022 года в российские суды поступило 930 новых дел о банкротстве юрлиц. Об этом сообщили «Известия».

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источника, заявки о банкротстве в суды отправляли не только сами компании, но и Федеральная налоговая служба, а также крупнейшие банки в отношении своих должников. Подобное явление, как отмечают специалисты, связано с завершением моратория на банкротство, которое было введено правительством РФ до 1 октября 2022 года.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2021 года в России зарегистрировали 1362 дела на банкротство.

Напомним, в сентябре 2022 года различные ритейлеры попросили продлить срок действия моратория на банкротство до 1 марта 2023 года. Такая просьба обусловлена тем, что из-за ухода зарубежных поставщиков увеличились цены на логистику.