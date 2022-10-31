Москва, , 13:00 — REGNUM Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась встретится политическим и военным руководством Белоруссии в ходе рабочей поездки в Минск. Об этом 31 октября сообщил секретариат организации.

Александр Лукашенко и Станислав Зась President.gov.by

Отмечается, что рабочая поездка Зася в Белоруссию пройдёт с 1 по 3 ноября, у него запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством республики.

«Предполагается обсудить ситуацию в зоне ответственности организации, а также вопросы подготовки к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности и заседаниям уставных органов ОДКБ», — говорится в сообщении.

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