Москва, 31 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Голословно утверждение США о том, что Арктический совет может работать без РФ. Об этом сегодня, 31 октября, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов, передаёт ТАСС.

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Он пояснил, что все решения Арктического совета принимаются всеми странами — членами совета. Действует принцип консенсуса. Если какая-то из стран против какого-то решения, поддерживать решение не будет.

«Наблюдается недостаточная степень проработки моим американским коллегой досье Арктического совета, прежде всего, с точки зрения уставных документов», — отметил Корчунов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию как действующего председателя Арктического совета не устраивает положение дел.

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