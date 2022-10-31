Стокгольм, 31 октября 2022, 13:15 — REGNUM Несмотря на то, что не прошло и двух недель с момента прихода нового правительства Швеции к власти, оппозиция успела подать уже три жалобы в конституционный комитет риксдага, что привлекло внимание газеты Dagens Nyheter.
Автор редакционной статьи Сюзанна Нюстрём пишет, что конституционный комитет следует использовать только для расследования серьезных вопросов, таких как министерское правление и предосудительные решения правительства.
Автор отмечает, что «Социал-демократы и Зеленые должны перестать дурачиться», подавая бесполезные жалобы на правительство.
«Пусть лучше СМИ и эксперты внимательно изучают ошибочные заявления и прошлые жизни министров», — написала журналистка.
Напомним, что новое правительство Швеции сформировалось 18 октября.