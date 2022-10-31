Канберра, 31 октября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Расширенная база Королевских ВВС Австралии на Северной территории сможет принимать до шести американских самолетов B-52, способных нести ядерное оружие, в рамках финансируемого США проекта, который, вероятно, усилит напряженность в отношениях с Китаем. Об этом 31 октября написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Официальные лица в Канберре подтвердили, что финансируемая США стоянка самолетов на базе Королевских ВВС Тиндал, в 320 км к юго-востоку от Дарвина, сможет вместить до шести самолетов B-52, но заявили, что на ней также могут разместиться самолеты других типов.

В то время как новое правительство Австралии во главе с Энтони Альбанизом стремится «стабилизировать» отношения с Китаем посредством изменения «тона», фундаментальная оборонная позиция Канберры остается такой же, как и при Коалиции, пишет издание.

Ранее в этом месяце премьер-министр Австралии Альбаниз подписал новую декларацию безопасности со своим японским коллегой Фумио Кисидой, чтобы сдерживать «агрессию и поведение, подрывающее международные правила и нормы». Соглашение обязывает Австралию и Японию консультироваться друг с другом о том, как реагировать на региональные кризисы, и, как ожидается, проложит путь к более широкому обмену разведданными и стратегическими оценками намерений Китая.