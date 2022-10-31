Уфа, 31 октября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Телепроект «Башкирские каникулы» анонсировал глава республикиРадий Хабиров на открытии II международного форума по этнотуризму в Уфе. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Туризм. Башкирия

Сообщается, что на мероприятие прибыли представители свыше 50 регионов России, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Открывая форум Хабиров напомнил, что сегодня уникальное время для развития туризма.

«Мы отмечаем, что у россиян растёт интерес к разным уголкам нашей страны и, конечно, заинтересованы в привлечении большого числа гостей», — приводит пресс-служба его слова.

Он представил новый телепроект «Башкирские каникулы». Это серия передач, в которых будут рассказывать о достопримечательностях региона. Проект стартует 13 ноября 2022 года.

«Этот проект позволит широкой аудитории ближе познакомиться с нашей республикой, будет содействовать продвижению Башкирии», — заявил Хабиров.

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