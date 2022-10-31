Донецк, , 12:57 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за сутки уничтожили до 30 боевиков ВСУ, танк (Т-64БВ), буксируемую зенитную установку «2А13» и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, сообщили 31 октября в Народной милиции ДНР.

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна буксируемая зенитная установка «2А13», шесть единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что потери в живой силе противника составили до 30 человек.