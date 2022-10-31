Всеволожск, Ленинградская область, , 13:08 — REGNUM В Ленинградской области вспомнили жертв авиакатастрофы над Синаем, которая произошла в этот день семь лет назад. Губернатор Александр Дрозденко вместе с жителями и родственниками жертв теракта в возложил цветы к мемориалу «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске, сообщили 31 октября в пресс-службе областной администрации.

Александр Дрозденко почтил память жертв авиакатастрофы над Синаем lenobl.ru

«С многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь лет назад. Тогда нас свела трагедия — гибель ленинградцев в небе над Синаем. Террористический акт унёс сотни жизней. Убеждён: ничто не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, но боль остаётся. И единственное, что мы можем сделать, это собираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. И пусть эта память будет вечной», — сказал Александр Дрозденко.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте, в воздухе был взорван российский самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека. Среди них было 48 жителей Ленинградской области. Имена жертв увековечены на мемориале «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске, открытом в октябре 2017 года.

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