Кишинёв, , 12:57 — REGNUM Средства ПВО Молдавии не засекли, как на территорию республики утром 31 октября упала сбитая силами киевского режима ракета. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Молдавии.

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«Осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их размеров и малой отражающей поверхности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что также на зафиксировали незаконных нарушений государственной границы. На место падения ракеты выехали сапёры, подробности пообещали сообщить позже.

Напомним, о ранее в МВД Молдавии сообщили о падении ракеты на территории села Наславче, расположенного у границы с территорией б. УССР. По предварительным данным, в нескольких домах были разбиты стёкла.

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