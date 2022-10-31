СМИ сообщили о взрывах на Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС
Киев, 31 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Сразу на нескольких ГЭС на территории бывш. УССР прогремели взрывы. Об этом 31 октября сообщили киевские СМИ.
Взрыв
По информации журналистов, взрывы прогремели на Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Ранее также стало известно об ударе по Киевской ГАЭС.
Утром 31 октября на территории бывш. УССР зафиксированы взрывы, которые привели к масштабному отключению электроэнергии. В Киеве без воды остаются 80% потребителей.