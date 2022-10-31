Канберра, 31 октября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Атака хакеров могла привести к компрометации данных, связанных с частной перепиской между нынешними и бывшими военнослужащими Австралии, при этом риску подверглось до 40 000 аккаунтов. Об этом 31 октября написала газета The Guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В министерстве обороны Австралии подтвердили, что данные из коммуникационной платформы ForceNet могли быть скомпрометированы после атаки на внешнего поставщика услуг.

Данные датируются 2018 годов и, по словам министра по делам ветеранов и оборонного персонала Мэтта Кио, содержали от 30 000 до 40 000 записей.

Кио сказал, что в оборонном ведомстве по-прежнему уверены, что доступ к личным данным не был получен, но все еще работает над подтверждением того, какие нынешние и бывшие сотрудники, включая государственных служащих, работающих в департаменте, могут быть затронуты.