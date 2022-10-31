Лондон, , 12:56 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus уже начал снимать мини-сериал «Звёздные войны: Аколит». Об этом 31 октября сообщает портал Bespin Bulletin.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

По имеющейся у издания информации, съёмочный процесс проходит в павильоне британской студии Shinfield, расположенном в графстве Беркшир. Ожидается, что съёмки продлятся до мая 2023 года, а премьера «Аколита» состоится на сайте Disney Plus в 2024-м.

Напомним, в качестве шоураннера (главного продюсера) проета «Звёздные войны: Аколит» выступает Лесли Хэдланд, ранее участвовавшая в создании фильмов и шоу «Холостячки», «Жизни матрёшки», «Любовь без обязательств» и других. Сюжет сериала расскажет о конце эпохи расцвета Республики, действие «Аколита» будет происходить до событий, показанных в саге Скайуокеров. Главные роли в шоу исполнят Амандла Стенберг («Чужая ненависть») и звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ.

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