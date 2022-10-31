Лондон, 31 октября 2022, 12:56 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Disney Plus уже начал снимать мини-сериал «Звёздные войны: Аколит». Об этом 31 октября сообщает портал Bespin Bulletin.

Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США
Фрагмент постера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV Новая надежда». 1977. США

По имеющейся у издания информации, съёмочный процесс проходит в павильоне британской студии Shinfield, расположенном в графстве Беркшир. Ожидается, что съёмки продлятся до мая 2023 года, а премьера «Аколита» состоится на сайте Disney Plus в 2024-м.

Напомним, в качестве шоураннера (главного продюсера) проета «Звёздные войны: Аколит» выступает Лесли Хэдланд, ранее участвовавшая в создании фильмов и шоу «Холостячки», «Жизни матрёшки», «Любовь без обязательств» и других. Сюжет сериала расскажет о конце эпохи расцвета Республики, действие «Аколита» будет происходить до событий, показанных в саге Скайуокеров. Главные роли в шоу исполнят Амандла Стенберг («Чужая ненависть») и звезда сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ.

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