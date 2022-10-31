Оттава, 31 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Белухи невероятно чувствительны к шуму. Социальные животные, живущие в Арктике, используют свой острый слух, чтобы общаться на больших расстояниях, находить добычу и ускользать от коварных хищников, таких как косатки. Новое исследование, опубликованное в Wiley Online Library, показывает, что по мере таяния льдов и увеличения движения судов белухи уплывают далеко, чтобы избежать шумового загрязнения. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает канадский интернет-журнал Hakai.

Programmes.putin.kremlin.ru Белуха

С 1980-х годов учёным стало известно, что острый слух белух может улавливать шум лодки на расстоянии до 80 километров.

«Этот шум гораздо больше, чем просто помеха — он может отвлечь белух от мест кормления и отдыха, вызвать стресс и помешать их способности слышать друг друга и воспринимать важную информацию об окружающей среде, например, о глубине воды или о местонахождении добычи», — указано в сообщении.

В 2018 году группа учёных из Fisheries and Oceans Canada получила разрешение пометить восемь самцов белух с помощью GPS-трекеров и датчиков глубины, которые ежесекундно регистрируют, где белуха находится в толще воды. Благодаря установленным трекерам учёные смоделировали и нанесли на карту зарегистрированные случаи встречи белух с судами. Они также создали анимацию каждого взаимодействия.

Они обнаружили, что наиболее распространенной реакцией белух на громкий шум была резкая смена направления. Иногда кит поворачивал назад, как только корабль проходил мимо, чтобы продолжить своё путешествие. В других случаях белуха, столкнувшаяся с шумным судном, совершала резкое V-образное погружение, быстро опускаясь и поднимаясь, вместо того, чтобы оставаться под водой, как это обычно бывает при поиске пищи. В других случаях киты ныряли чуть ниже поверхности и избегали шума. Если бы белуха уже уплывала от судна, она не изменила бы свой курс.

«Подводный шум является одной из самых распространенных форм загрязнения. Но в отличие от разлива нефти, который может сохраняться годами и более, шумовое загрязнение — это форма загрязнения, которая полностью ликвидируема, если просто устранить её источник», — подчёркивают учёные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 3 августа в реке Сене на севере Франции была замечена белуха. Местная пожарная служба, отвечающая за наблюдение за китом, заявила, что её первоочередной задачей является оценка состояния здоровья белухи.

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