Пермь, 31 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Производство высокотемпературного бронированного кабеля начало в Перми АО «Новомет-Пермь». Об этом 28 октября сообщила пресс-служба компании.

Катушки с кабелем

Уточняется, что производимый кабель предназначен для электропитания погружных двигателей с максимальным рабочим напряжением переменного тока до 5000В и частотой от 50 до 400 Гц.

Также указывается, что новая продукция может применяться в качестве удлинителя для основной кабельной линии в глубоких скважинах со сложными характеристиками.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября стало известно, что финский производитель шин Nokian Tyres подписал с компанией «Татнефть» соглашение о продаже своих российских предприятий.