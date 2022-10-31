Рязань, 31 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Легковой Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи столкнулись на улице Ленина в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе региональной прокуратуры.

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По предварительным данным, 30 октября в 16:50 УАЗ медиков столкнулся с иномаркой, после чего опрокинулся на бок. Автомобиль скорой помощи двигался с включёнными сиреной и проблесковыми огнями. В результате аварии травмы получили фельдшер и пассажир легкового автомобиля.

Полиция проводит проверку, ход которой контролирует прокуратура.