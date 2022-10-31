* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:53 — REGNUM Родственники Мохаммада Ибрагима Джихадъяра, одного из генералов министерства национальной обороны при предыдущем правительстве, говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его три дня назад и увезли в неизвестном направлении, пишет «8 Собх».

Члены семьи генерала рассказали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) забрали его из дома с «применением насилия и оскорбляя».

Член семьи Джихадъяра говорит, что запугали членов семьи, в том числе детей, и не позволили ему надеть «обувь» и «подходящую одежду».

Родственники говорят, что он был арестован за свою деятельность при предыдущем правительстве.

Член семьи генерала говорит, что они побывали в штабе зоны безопасности и некоторых других учреждениях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили никакой информации.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию, они арестовывали, пытали и расстреливали бывших силовиков.