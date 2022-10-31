Канберра, , 13:22 — REGNUM Новый опрос показал, что большинство жителей Австралии хотят ограничения цен на электроэнергию, поскольку федеральное правительство страны обвиняют в нарушении своих предвыборных обещаний. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Аделаида, Австралия Anonymous tapir

Ранее федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс ясно дал понять, что правительство готовит серьезные меры, чтобы снизить стремительно растущие затраты на электроэнергию. Эти меры могут включать обязательный кодекс поведения для газовых компаний или, возможно, ограничение цен.

Проведенный Nine News опрос, в котором приняли участие чуть более 1000 человек, показал, что 79% людей поддержали прямую помощь домохозяйствам от правительства. В общей сложности 59% респондентов выступают за то, чтобы цены были ограничены путем оказания адресной помощи населению.

Треть респондентов считает, что правительство Австралии нарушило свое предвыборное обещание сократить счета за электроэнергию, но большинство заявило, что еще слишком рано говорить об этом.

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