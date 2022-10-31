Херсон, , 12:52 — REGNUM Более 11,1 тысячи человек обратились в службу занятости Херсонской области по данным на 31 октября. Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители региона ищут работу чаще всего в сфере услуг, транспорта и строительстве. Вместе с тем, самый низкий спрос — на вакансии в сфере добычи полезных ископаемых, операций с недвижимостью, а также в сфере водоснабжения. Мужчин-соискателей на данный момент на 5% больше, чем женщин.

На данный момент работодатели разместили в регионе 6 206 вакансий — потребности в сотрудниках постоянно растут. Так, на данный момент 20 российских компаний разместили заявки на поиск сотрудников в Херсонской области.