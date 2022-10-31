Чебоксары, , 12:52 — REGNUM Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов съездил в Ульяновскую область, где проходят обучение мобилизованные земляки. Он оценил условия быта и обсудил проблемные моменты, в том числе вопросы оказания дополнительной медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Мобилизация Александр Погожев © ИА REGNUM

Спикер Госсовета ознакомился с условиями быта чувашских военнослужащих, пообщался с ребятами и обсудил с ними насущные вопросы, в том числе меры социальной поддержки семей мобилизованных. По его словам, земляки также попросили о дополнительной медицинской помощи.

«С командованием части договорились в ближайшее время привезти из Чувашии передвижной стоматологический кабинет для осмотра и санации зубов военнослужащих, а также предоставить лекарственные средства и специальное медицинское оборудование для диагностики и лечения. Планируем направить в командировку в Ульяновскую область также терапевтов и других узких специалистов», — сообщил Леонид Черкесов.

Спикер также добавил, что военнослужащим из Чувашии доставили несколько тонн продуктов питания и воду. В ближайшее время будет отправлена ещё одна партия груза: наколенники, подлокотники и тактические перчатки, а также продовольствие для формирования сухих пайков.

«Командиры учебного центра характеризуют наших военнослужащих как сплочённый коллектив и ответственных воинов, проявляющих желание учиться боевой подготовке», — рассказал председатель депутатского корпуса.

Напомним, что в Чувашии продолжается сбор помощи для участников в специальной военной операции. Жители приносят тёплые вещи и медикаменты. К акции подключаются ветераны и предприниматели.

Ранее власти заявляли, что за счёт бюджетных средств в массовом порядке закупается для мобилизованных экипировка, обмундирование и медикаменты. В целом расходы на поддержку мобилизованных оцениваются в 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на последней сессии Госсовета Чувашии в перечень категорий лиц, получающих бесплатно юридическую помощь, включили мобилизованных, военнослужащих-добровольцев и контрактников. Также поддержан закон, предусматривающий бесплатное питание в школах детей военнослужащих.

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