Казань, 31 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Татарии с начала 2022 года зарегистрировали 11 случаев сработки автономных дымовых пожарных извещателей, в результате которых спаслись 42 человека, в том числе 12 детей. Об этом 31 октября сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

Так, ночью 30 октября в селе Забугоровка Бугульминского района загорелся частный дом на улице Заречная, где проживала 83-летняя женщина. В пожарную охрану в 04:04 (мск) поступила информация о сработавшем датчике. Женщина услышала пронзительный звук и вовремя покинула горящий дом. Площадь пожара составила 48 кв. метров.

Предварительной причина пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Напомним, в городе Бугульме днем 19 сентября произошло возгорание в одном из детских садов. В момент возгорания в учреждении проводились сварочные работы.

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