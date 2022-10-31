* ИГ — запрещённая в России организация

Канберра, , 13:42 — REGNUM Возвращение в Австралию бывших жен боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является тревожной «диверсией» со стороны федерального правительства страны, контролируемого лейбористами. Об этом сенатор Жаки Лэмби сообщила 31 октября в эфире телеканала Nine News.

Австралия

Политик отметила, что четыре гражданки Австралии и 13 детей, которые являются членами семей ликвидированных боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были доставлены в Сидней из лагерей для задержанных в Сирии.

Лэмби сказала, что при возвращении их в Австралию были серьезные соображения безопасности, и власти должны будут контролировать образ жизни этих людей.

«Нам нужно убедиться, что на них надеты электронные браслеты … Нам придется наблюдать за ними в течение следующих двух-пяти лет. Это огромные затраты», — отметила сенатор.

Лэмби также сказала, что правительство Австралии должно было отдать приоритет афганским переводчикам, которые помогали австралийским войскам во время двух десятилетий конфликта в Афганистане.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.