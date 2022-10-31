Джакарта, 31 октября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что посольство Индонезии в Сеуле продолжает следить за развитием событий, касающихся других индонезийских граждан, ставших жертвами ужасной давки в Сеуле, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

Как известно, жертвами трагедии стали два гражданина Индонезии. Оба получили незначительные травмы.

Глава МИД Индонезии напрямую связалась с послом и министром иностранных дел Южной Кореи. Ретно Марсуди выразила соболезнования жертвам трагедии в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что два гражданина Индонезии получили легкие травмы в результате произошедшей в Южной Корее давке.