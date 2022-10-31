Пекин, , 12:50 — REGNUM Китай страна сохранит преемственность и стабильность основной политики после XX съезда Коммунистической партии. Об этом 31 октября заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ван И Kremlin.ru

«Партия и правительство Китая будут поддерживать высокую степень преемственности и стабильности основной государственной политики», — приводит МИД КНР слова Ван И.

Он добавил, что Китай будет придерживаться основной цели своей внешней политики по обеспечению мира во всём мире и содействию общему развитию.

Также он указал, что Пекин продолжит руководствоваться политикой открытости внешнему миру, содействовать общему прогрессу человечества при помощи модернизации по китайскому образцу, открывать миру новые возможности благодаря новому развитию Китая.

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